anticiclone-minosse-oggi-in-arrivo,-dove-si-toccheranno-i-40°-(e-quando)

(Adnkronos) – Temperature africane in Italia con l’arrivo dell’anticiclone Minosse che porterà il caldo del Sahara su tutto il nostro Paese in un quadro meteo all’insegna dell’estate piena.

Oggi, lunedì 17 giugno, spiega iLMeteo.it , si prevedono picchi di 35°C in Puglia e Sicilia, 33°C in Campania e Basilicata (Benevento e Matera). Ma il termometro salirà ancora, anche al Centro-Nord.

Domani, martedì 18, le massime si porteranno fino a 38°C in Sicilia e Sardegna (non escluse però punte di 41°C locali, come a Perfugas e Mara nel sassarese), 36°C a Benevento e Foggia ma, per la prima volta nel 2024, anche 34°C a Roma, Firenze e Frosinone.

Il primo picco del caldo sarà raggiunto tra mercoledì e giovedì con valori estremi, eccezionali: Benevento e Foggia 40°C, Matera e Potenza (a 800 metri) 38°C, Catania sarà bollente con 37°C all’ombra come Firenze, Arezzo, Roma, Terni e Forlì. Localmente, sulle isole Maggiori non si escludono punte di 42-43°C.

Un’ondata di calore che potrebbe essere molto lunga, al Nord almeno fino al solstizio d’estate, quest’anno il solstizio avverrà giovedì 20 giugno alle ore 22.50, mentre al Centro-Sud ben oltre questa data astronomica, forse anche a oltranza.