Anticipazioni americane Beautiful: Flo scopre di essere la cugina di Hope

Mai come in questo caso possiamo soffermarci a pensare quanto sia piccolo il mondo. Le anticipazioni americane di Beautiful che arrivano dagli spoiler ci rivelano infatti una sorprendente notizia. Flo Fulton, la donna appena giunta a Los Angeles per dare una mano al dottor Reese a portare a termine il suo piano diabolico e vendere la piccola Beth a Steffy, scopre di essere la cugina di Hope, la madre naturale della piccola. Ma vediamo come si sono svolti i fatti.

La decisione di Flo di rimanere a Los Angeles

Cosa ha spinto Flo Fulton a rimanere a Los Angeles anche dopo che la trattativa era ormai terminata ed il dottor Reese, intascata la sua ricompensa, aveva saldato il suo debito con la donna? La risposta è Wyatt Spencer. La giovane donna ha infatti ritrovato l‘ex fidanzato ed ha scoperto che l’attrazione tra loro due non si era mai spenta.

Decide così di rimanere in California e trova lavoro presso il Bikini Bar. Proprio mentre serve ai tavoli ha modo di conoscere Hope e tra le due nasce una bella amicizia. Hope è molto provata dalla morte della piccola Beth ed ignora che in realtà la bambina sia in realtà Phoebe, la neonata ceduta a Steffy proprio da Flo e dal dottor Reese.

Shauna arriva in città: la relazione tra Flo e Wyatt è a rischio?

L‘arrivo in città di Shauna, la madre di Flo, rischia di mettere in serio pericolo la relazione tra Wyatt e Flo. La ragazza non ha mai conosciuto l’identità del suo padre biologico e Wyatt, che ha da poco scoperto di essere figlio di Bill Spencer, cerca di convincerla a fare gli esami necessari per scoprirlo.

La situazione precipita proprio quando Shauna, giunta a Los Angeles, scopre che il fidanzato della figlia è in realtà il figlio di Bill. La madre di Flo non ha mai saputo chi fosse il padre della ragazza, anche perché in quel periodo ha intrattenuto diverse relazioni. Tra queste ricorda bene una notte di passione a Las Vegas proprio con Bill Spencer. Anche se non ha mai avanzato pretese nei confronti dell’editore, Shauna è sempre stata convinta che fosse proprio Bill il padre di Flo.

Wyatt e Flo sono fratello e sorella?

Il timore di Shauna quando viene a sapere che Bill Spencer è il padre di Wyatt è quindi quello che l’uomo amato da sua figlia sia in realtà il fratello della ragazza. A questo punto non può più tacere la verità alla figlia, anche se la notizia manda in profonda crisi la coppia.

Solo il test del DNA potrà davvero sciogliere ogni dubbio, anche se l’attesa dei risultati si fa ogni giorno più snervante per Wyatt e Flo, che provano una forte attrazione uno per l’altra. Fortunatamente l’esito del test del DNA cancella ogni timore, anche se il risultato riserva comunque grosse sorprese per Flo Fulton.

Flo scopre di essere la cugina di Hope: la ragazza che ha ingannato

Il risultato del DNA rivela che il padre biologico di Flo non è Bill Spencer ma Storm Logan, il fratello di Brooke. Se da un lato la Fulton e Wyatt possono tirare un grosso respiro di sollievo, dall’altro la ragazza sente ancor più forte il rimorso per l’inganno che ha architettato con il dottor Reese verso Hope, che adesso scopre essere sua cugina.

La figlia di Taylor, che Flo ha conosciuto al Bikini Bar e con la quale ha stretto amicizia, sta passando un periodo di dolore atroce al pensiero della sua piccola Beth morta nella clinica del dottor Reese subito dopo il parto. Mentre in realtà Beth è sana e vicinissima a lei. Si tratta infatti di Phoebe, la bimba che il dottor Reese ha fatto passare come figlia di Flo e che, con l’aiuto della Fulton, ha venduto a Steffy. La perfetta sintonia che si è instaurata fin dal primo momento tra la moglie di Liam e Flo sembra essere destinata a cambiare molto velocemente appena Hope scoprirà l’inganno.

