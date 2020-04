Anticipazioni americane Beautiful: Hope scopre la verità su Beth

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che ben presto Hope riuscirà a scoprire tutta la verità su Beth, la piccola che la Logan crede morta e che invece è stata abilmente sostituita con una neonata morta nella clinica del dottor Reese. Il ginecologo ha infatti architettato lo scambio delle culle con la complicità di Flo Fulton, per vendere la piccola a Steffy. La verità dunque è che Phoebe, la bambina adottata dalla Forrester, è in realtà Beth.

Flo Fulton, che ha da poco scoperto di essere la cugina di Hope, sta per raccontare tutto alla giovane donna. L’amicizia che è nata tra le due infatti, non consente più alla figlia di Shauna di prolungare oltre il dolore di Hope. Ma proprio mentre lei e Zoe stanno per vuotare il sacco il dottor Reese rientra in città, mandando a monte i loro propositi. La situazione così rimane invariata ancora per un po’. Nel frattempo Steffy vola a Parigi, portando con se la sua primogenita Kelly e Phoebe.

Anticipazioni americane Beautiful: Thomas scopre la verità su Beth

Origliando una conversazione Thomas scopre casualmente la verità su Beth-Phoebe. Il giovane stilista di casa Forrester però si guarderà bene dal correre a raccontare tutto ai diretti interessati. Con l’aiuto del figlio Douglas cercherà anzi di manipolare Hope. Thomas si è in realtà invaghito di lei e vuole allontanarla da Liam.

I suoi progetti sembrano procedere nel migliore dei modi, quando i due si separano e Hope finisce per sposare proprio Thomas. Ma il giovane stilista di casa Forrester non è l’unico a scoprire casualmente la verità. Anche Douglas, il figlio che lui ha avuto qualche anno prima da Caroline Spencer, verrà a sapere dello scambio delle culle. E proprio il legame speciale che negli ultimi tempi il bambino ha stretto con Hope, lo spingerà a mettere fine al suo strazio.

Liam indaga su Flo Fulton

I comportamenti sospetti di Flo Fulton non passano certo inosservati a Liam, che inizia ad indagare sul passato della giovane donna. Proprio mentre lo Spencer svolge alcune indagini viene a sapere dal piccolo Douglas tutta la verità: Beth, la bimba che lui e Hope credevano morta, è in realtà viva e molto vicina a loro. Si tratta infatti di Phoebe, la neonata adottata da Steffy per dare una sorellina a Kelly.

Douglas, al contrario del padre Thomas, non ha nessun secondo fine per tenere nascosta la verità. Il suo unico desiderio è quello di porre fine allo strazio di Hope, con la quale ha stretto un legame speciale.

In seguito al confronto con Douglas, Liam si reca da Hope per raccontarle tutta la verità sulla loro piccola Beth. Nel frattempo lui e Hope hanno divorziato, e la Logan ha sposato Thomas, ma la notizia che Beth è viva potrebbe riaprire una strada ad un loro riavvicinamento e a quella famiglia che i due avevano sognato a lungo prima della tragedia.

