Anticipazioni Amici 22, scoppia il ‘Capodanno-gate’: “Successo un fatto gravissimo”

ROMA – Un grave comportamento messo in atto la notte di Capodanno è valso un duro provvedimento disciplinare per alcuni allievi di Amici 22. È quanto emerso dalle anticipazioni del nuovo pomeridiano di domenica 15 gennaio, registrato lo scorso mercoledì. Nel corso della puntata i ragazzi ‘incriminati’ dovranno affrontare una sfida per rimanere nella scuola, mentre per uno di loro è stata decisa l’eliminazione diretta. A sorpresa, tornerà nel talent un allievo eliminato nelle scorse puntate.

ANTICIPAZIONI AMICI 22: COSA È SUCCESSO LA NOTTE DI CAPODANNO

Come riportano le anticipazioni di Amici News, nella notte di Capodanno è successo un fatto così grave che la produzione ha scelto di non mandare in onda. Rei del misfatto sono Wax, Tommy Dali, NDG, Valeria, Maddalena e Samu, per i quali si è scelto di mettere in atto un provvedimento disciplinare, ossia una sfida immediata.

Wax, NDG, Maddalena e Samu hanno vinto le rispettive sfide. Lorella Cuccarini ha deciso di mandare in sfida Valeria contro Cricca. L’ex allievo del talent, uscito nella scorsa puntata proprio contro la cantante, ha vinto la prova, ed è quindi rientrato ufficialmente nella scuola. Valeria, dunque, è stata ufficialmente eliminata. Espulsione diretta, invece, per Tommy Dali: Rudy Zerbi ha infatti deciso di eliminarlo senza possibilità di sfida.

COSA C’ENTRA LA NOCE MOSCATA?

Sebbene Maria De Filippi e la produzione di Amici 22 abbiano deciso, almeno per il momento, di non parlare di quanto accaduto, sul web sono spuntate alcune ipotesi su cosa sia successo la notte di Capodanno. Una delle teorie più discusse è quella dell’uso della noce moscata come allucinogeno. La notizia è stata però smentita dalla sorella di NDG, che ha contattato la pagina Gossip TV.

ci tenevo a dirvi che la sorella di ndg mi ha contattato per specificare che la notizia della noce moscata è falsa #amici22 — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) January 12, 2023

