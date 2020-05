Anticipazioni spagnole Il Segreto: nuova crisi per Marcela e Matias?

Dagli spoiler spagnoli non arrivano notizie rassicuranti sull’immediato futuro di Matias e Marcela a Il Segreto. Anticipazioni ci svelano che sono in arrivo nuovi tradimenti che apriranno una nuova crisi nella coppia. Per scoprire se sapranno resistere anche a questa nuova tempesta continua a leggere.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: tradimenti a vicenda per Marcela e Matias

Dopo la scarcerazione ed il ritorno a Puente Viejo del marito, Marcela si è accorta che Matias è cambiato. L’uomo è apparso subito più freddo e distaccato, molto più interessato alla questione dei minatori che alla famiglia. La sua freddezza ha investito anche la figlia della coppia, Camelia.

Marcela durante l’assenza del marito ha iniziato a vedersi clandestinamente con Tomas De Los Visos, il figlio di Isabel. Quando Matias fa il suo ritorno Marcela pensa solo per un momento di portare avanti al sua relazione con Tomas, ma poi finisce per decidere che cercare di salvare il suo matrimonio sia la cosa più giusta da fare. Peccato che Matias non la pensi come lei.

Le vicissitudini di Puente Viejo, con la rivolta degli operai, gli permettono di conoscere una ragazza anarchica che lo affianca a capo della rivolta e prende nel suo cuore il posto della moglie. Si tratta di Alicia Urrutia. Matias è però ben chiaro con la donna: Alicia sarà solo la sua amante, perché non ha nessuna intenzione di lasciare la moglie e la figlia.

Marcela dice addio a Tomas ed affronta Alicia

Marcela nel frattempo dice addio per sempre a Tomas e sembra intenzionata a fare di tutto per riconquistare il marito. Dai pettegolezzi di Dolores viene a sapere della relazione tra Matias ed Alicia e decide di affrontare a viso aperto la Urrutia.

In un dialogo tra le due la invita ad uscire per sempre dalla vita di Matias, ma Alicia non è certo disposta ad accettare consigli dalla rivale. La ragazza è un’anarchica e si è innamorata di Matias. Per questo cerca di difendere il suo rapporto con ogni mezzo.

La vita di Matia e Marcela passa attraverso molti alti e bassi, rospi da inghiottire e continui tradimenti, ma le anticipazioni spagnole de Il Segreto sembrano dirci che per loro è già stato scritto un lieto fine. Matias e Marcela torneranno insieme.

