Anticipazioni spagnole Il Segreto: un triangolo amoroso a Puente Viejo

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci svelano che, subito dopo aver fatto la conoscenza con i nuovi arrivati nell’ultima serie di El Secreto de Puente Viejo, ci troveremo di fronte ad un inconsueto triangolo amoroso. Rosa e Marta Solozabal infatti mostrano interesse per Adolfo, l’affascinante figlio della Marchesa Isabel.

La tensione che si è venuta a creare tra le due famiglie, ed in particolare tra la madre di Adolfo e Don Ignacio, il padre delle sorelle Solozabal, non facilita certo nessuna delle due. Marta ha avuto modo di conoscere il ragazzo e parlare con lui, solo in occasione di un favore fatto alla sorella Rosa. Quest’ultima, in punizione, aveva ricevuto il divieto di vederlo e così Marta si è offerta di fare da ambasciatore tra i due. Ma le cose hanno preso una piega inconsueta quando Adolfo e Marta si sono entrambi resi conto che vi era una fortissima attrazione tra loro.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Rosa ha un piano per riconquistare Adolfo

Adolfo cerca di fare di tutto per conquistare Marta e cerca nuove scuse per poter stare ancora un po’ di tempo con lei, finché i due non si scambiano un bacio. Rosa ha modo di ascoltare una conversazione e viene così a scoprire che l’uomo che ama è in realtà innamorato di sua sorella.

Per cercare di riconquistarlo organizza un piano per sedurlo e fare in modo che il ragazzo vada a letto con lei. Dopo questo disonore Adolfo non potrà più tirarsi indietro e sarà costretto a sposare Rosa. Il piano subdolo della ragazza prosegue esattamente come lei aveva previsto ed Adolfo, sentendosi in colpa per l’accaduto, parla con la madre Isabel che lo esorta ancora una volta a sposarla.

Spoiler spagnoli Il Segreto: annullata da partenza per Bilbao di Don Ignacio

Mentre Marta cerca di lottare contro i suoi sentimenti, cosciente che ammetterli significa provoca un dolore immenso alla sorella, e Rosa porta avanti il suo subdolo piano per farsi sposare da Adolfo, Don Ignacio decide di non lasciare Puente Viejo.

L’uomo comunica a Jesus Urrutia di non voler più fare ritorno a Bilbao, sua città natale. Crolla così la speranza di Marta di potersi allontanare dall’uomo che ama, e che invece sembra destinato a sposare sua sorella Rosa, mentre quest’ultima può andare avanti con i suoi progetti. Ma riuscirà davvero a farsi sposare da Adolfo con l‘inganno? Lo sapremo nelle prossime anticipazioni spagnole de Il Segreto.

