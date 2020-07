Anticipazioni spagnole Una Vita: Bellita lascia Acacias 38

Le anticipazioni spagnole di Una Vita ci svelano che presto dovremo dire addio a Bellita del Campo, che insieme al marito Josè Miguel Dominguez lascerà la soap spagnola. La cantante, giunta sul set solo qualche mese fa, abbandonerà il quartiere di Acacias per raggiungere la figlia.

Cinta, dopo essersi trasferita in Argentina con il marito Emilio Pasamar, ha da poco appreso che presto diventerà madre. Dopo una minaccia di aborto, che ha davvero rischiato di fargli perdere il bambino, la ragazza deve prestare una particolare attenzione alla sua salute. Bellita e Josè Miguel, preoccupati per la figlia, non esiteranno quindi a lasciare il quartiere per raggiungerla, portando con se la loro fidata domestica Alodia.

Una Vita, anticipazioni spagnole: il drammatico telegramma di Cinta

A far decidere la partenza precipitosa di Bellita da Acacias è il telegramma ricevuto dalla figlia, con il quale viene informata della sua minaccia di aborto. Dopo aver contrastato con ogni mezzo a sua disposizione il matrimonio tra Cinta ed Emilio, Bellita decide così di partire per stare vicina alla coppia in questo delicato momento.

Come ricorderete infatti, inizialmente proprio Bellita si era opposta con forza alla relazione tra la figlia ed il giovane. Anche Felicia non aveva mancato di esprimere il proprio disappunto per la relazione tra il figlio e Cinta.

Nonostante Bellita avesse sognato per la figlia il matrimonio con un diplomatico, dopo che Cinta aveva lasciato il collegio, nell’apprendere la situazione non ha alcuna esitazione e parte in fretta per l’Argentina.

Spoiler Una Vita: addio al clan Dominguez?

Sarà un addio definitivo quello del clan Dominguez oppure solo un arrivederci? Da tempo ormai gli appassionati della soap iberica hanno avuto modo di scoprire che tanti personaggi partiti da Acacias sono poi tornati dopo molti anni e probabilmente anche per Bellita e Josè Miguel sarà così.

In passato abbiamo avuto modo di salutare Donna Francisca, Ramon, Telmo e molti altri personaggi, per poi vederli rientrare ad Acacias. Sarà così anche per i Dominguez?

