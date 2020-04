Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula uccide Eduardo

Le anticipazioni spagnole Una Vita ci svelano che ben presto Ursula torna a macchiarsi di un delitto. La Dicenta infatti decide di salvare Lucia e Mateo, ai quali si è affezionata sempre più dopo la partenza di Telmo, uccidendo Eduardo. Il suo gesto è scatenato dal desiderio di poter rivedere Lucia e Telmo di nuovo insieme, ma il Martines interpreta in altro modo e le chiede di allontanarsi. Vediamo nel dettaglio cosa dicono gli spoiler.

Anticipazioni spagnole Una Vita: il ritorno di Telmo ad Acacias

Sono trascorsi ormai dieci anni da quando Telmo e Lucia si sono detti addio. L’ex parroco ha lasciato Acacias dopo che nel quartiere si era diffusa la convinzione che si fosse servito della fiducia della Alvarado per potersi impossessare del suo patrimonio. In realtà è stato semplicemente vittima di una congiura, portata avanti da Fra’ Bartolomè insieme a Samuel ed al Priore Espineira. Ma nessuno, neppure la Dicenta, è riuscito a cancellare nella Alvarado la convinzione che Telmo si fosse preso gioco di lei.

A distanza di dieci anni il Martines fa il suo ritorno ad Acacias, dove trova Lucia sposata con Eduardo. La coppia ha anche un figlio, Mateo, con il quale Telmo ha occasione di parlare spesso. La vita matrimoniale di Lucia non è affatto felice: il marito è violento e nessuno riesce a capire cosa le impedisca di separarsi da lui. In realtà Mateo è figlio di Telmo. Lucia non ha mai nascosto al marito Eduardo la verità ed è riconoscente all’uomo che, spoasandola quando lei aspettava un figlio, le ha impedito di dover affrontare la vergogna di essere una ragazza madre.

Ursula nel frattempo è stata assunta a casa di Lucia ed Eduardo, diventando l’istitutrice di Mateo. La donna assiste così spesso ai soprusi dell’uomo nei confronti della Alvarado e sa benissimo che il sentimento che la legava a Telmo non si è mai affievolito.

Spoiler spagnoli di Una Vita: Telmo e Lucia: è di nuovo passione

Nonostante i proponimenti della Alvarado di rimanere comunque fedele all’uomo che ha sposato, pur non amandolo, il ritorno dell’ex parroco ad Acacias mette a dura prova Lucia. L’amore che aveva unito i due in passato infatti non si è mai affievolito e Telmo e Lucia finiranno per ritrovarsi di nuovo uno nelle braccia dell’altra.

Il tradimento di Lucia finirà per fare infuriare ancora di più Eduardo, che arriva ad impedire alla moglie di uscire di casa. Le violenze del Torralba finiscono per far infuriare davvero Ursula, che nel frattempo si è molto affezionata sia a Lucia che a Mateo. L’ex governante di Telmo non ha mai abbandonato la speranza di vedere l’ex sacerdote e la Alvarado di nuovo insieme.

Ursula uccide Eduardo

Per consentire alle tre persone a cui vuole bene di poter davvero tornare a sorridere unite Ursula decide di uccidere Eduardo con il veleno. Telmo non tarda ad avere sospetti sulla Dicenta, che messa alle strette confessa al Martines di aver commesso il delitto sperando che lui comprenda le sue ragioni.

Telmo però non riesce a capire i motivi che hanno spinto Ursula a macchiarsi di un nuovo delitto e, dopo averla accusata di essere un’assassina, le intima di lasciare quanto prima il quartiere e di sparire dalla sua vita, da quella di Lucia e Mateo.

Cosa farà adesso la Dicenta? Lo scopriremo nelle nostre nuove anticipazioni spagnole Una Vita.

