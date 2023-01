Antimafia: scontro in Aula su Cospito, Donzelli (FdI) attacca Pd

Seduta sospesa, si ripende alle 15. Capigruppo per ricomporre clima teso tra maggioranza e opposizione

Roma, 31 gen. (askanews) – Dopo lo scontro in Aula alla Camera tra maggioranza e opposizione mentre si esaminava la legge che istituisce la commissione Antimafia la seduta è stata sospesa e riprenderà alle 15 dopo la conferenza dei capigruppo, prevista alle 13.

A chiedere per primo la sospensione è stato il capogruppo di Fi, Alessandro Cattaneo: “Esprimo rammarico per un clima che è andato degradandosi su un tema che dovrebbe essere unificante come l’istituizone della commissione antimafia, perciò chiedo una sospensione e una riunione dei capigruppo per provare a ricomporre il quadro,”, ha detto.

Il vicepresidente Giorgio Mulè ha riferito di aver avuto la stessa richiesta anche da altri gruppi parlamenti: “Sospendiamo quindi in attesa della capigruppo, la seduta riprenderà dopo, alle 15”.

La sospensione è arrivata dopo lo scontro seguito alle parole del deputato di FdI Giovanni Donzelli. L’esponente di FdI ha citato quattro deputati Dem (Serracchiani, Verini, Lai, Orlando) che “andavano a incoraggiare” l’anarchico Cospito “nella battaglia” contro il 41 bis e “allora voglio sapere se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi con la mafia”.

Parole che hanno indotto tutti i deputati Dem a iscriversi alla discussione, per chiedere a Donzelli di scusarsi. È stata anche richiesta una commissione per valutare le parole di Donzelli, a norma dell’articolo 58 del regolamento della Camera.

Alle 13 si riunirà la capigruppo di Montecitorio, e l’esame della pdl per l’istituzione della commissione Antimafia riprenderà come annunciato alle 15.

