Il campione capuano ottiene anche il terzo posto al campionato internazionale professionisti

Antimo Cembalo sul podio iridato al “Memorial Riccardo Bertinato”. Il campione capuano, risultato primo, si era assicurato con la vittoria nella gara di Brendola, l’ingresso nel circuito professionistico internazionale. E venerdì 30 maggio un nuovo successo per lui.

Antimo Cembalo, classe 1989, è una delle figure di riferimento del Natural Bodybuilding e del Powerlifting in Italia. Originario di Caserta, si è formato come Dottore in Scienze delle Attività Motorie e Sportive e vanta la qualifica di Consulente Alimentare riconosciuto dal CONI. Specializzato nella ricomposizione corporea e nel dimagrimento, segue sia atleti di livello internazionale sia semplici appassionati desiderosi di migliorare la propria forma fisica e il proprio stato di salute.

Il suo percorso agonistico ha inizio nel 2014, quando conquista ad Aosta la medaglia d’oro nella categoria Under 24 ai Campionati Europei di Natural Bodybuilding. Quattro anni più tardi, durante il Campionato Italiano di Powerlifting, stabilisce il nuovo primato nazionale nello stacco da terra con 260,5 kg nella categoria -74 kg; pochi mesi dopo sale nuovamente sul gradino più alto del podio vincendo i Campionati Europei di Powerlifting in Norvegia.

Negli anni successivi, pur continuando a gareggiare in entrambi gli sport, Antimo decide di investire le sue energie nella creazione di Italianlifters United, società da lui fondata e presieduta, che oggi raduna oltre cento atleti in tutta Italia e un team di coach, medici, fisioterapisti e osteopati.

Dopo una breve pausa agonistica, torna in gara nel 2025 al “Memorial Riccardo Bertinato”, dove si aggiudica la Pro Card nella categoria Classic Physique, assicurandosi l’ingresso nel circuito professionistico internazionale. Precisamente nel memorial “Bertinato” ha vinto il primo posto nella categoria di altezza, il primo posto nella categoria open e la qualificazione al campionato internazionale di Rimini, dove ancora una volta è salito sul podio con il terzo posto.

Attualmente è in preparazione per gli European Pro Championship in Repubblica Ceca, il Pro Universe di luglio a Salamanca e i Pro World Championship di ottobre a Dubai.

Anche come allenatore, Antimo Cembalo vanta risultati di rilievo: oltre 50 podi nazionali e 9 Pro Card ottenute dai suoi atleti. Tra i loro successi più significativi si segnalano la vittoria ai Mondiali di New York 2019, l’oro e l’argento ai Campionati del Mondo di Manchester 2023 e tre medaglie d’oro insieme ad una Pro Card al Natural Olympia 2023. Da domani Antimo si proietterà verso i nuovi, impegnativi ed entusiasmanti impegni che lo attendono