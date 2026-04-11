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Antisemitismo, Pd a Fdi: accuse infondate e strumentali, siamo indignati
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Antisemitismo, Pd a Fdi: accuse infondate e strumentali, siamo indignati

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Roma, 11 apr. (askanews) – “Il Partito Democratico respinge con fermezza e indignazione le parole di Lucio Malan, che accusa il PD di antisemitismo. Si tratta di affermazioni gravi, infondate e strumentali, che offendono la storia e l’impegno quotidiano di una comunità politica che ha sempre combattuto ogni forma di odio, discriminazione e razzismo.Non accettiamo lezioni da chi appartiene a una forza politica che non ha mai reciso fino in fondo ogni ambiguità con il proprio passato neofascista. Non accettiamo lezioni da chi continua a richiamarsi, anche simbolicamente, a una tradizione che affonda le radici in chi promulgò le leggi razziali contro gli ebrei. Non accettiamo lezioni da chi, ancora oggi, mette in discussione l’impianto della Costituzione, nata dalla Resistenza e dalla lotta antifascista di liberazione”. Lo affermano i presidenti dei gruppi parlamentari Pd di Camera e Senato Chiara Braga e Francesco Boccia,

“Malan contribuisce solo ad avvelenare il clima pubblico e a distogliere l’attenzione dai problemi reali del Paese.L’Italia ha bisogno di verità, rispetto e memoria”, aggiungono.

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