Antonella Clerici: a settembre la Prova del Cuoco e un nuovo format in prima serata?

Antonella Clerici potrebbe tornare a settembre alla conduzione del suo storico programma “La prova del cuoco” che in questi anni è stato affidato a Elisa Isoardi. Ma cosa bolle in pentola? Vediamo di scoprire l’ennesimo gossip su Antonella Clerici e sulla giostra dei programmi che potrebbe condurre in Rai.

Antonella Clerici, gossip news: la conduttrice torna a La prova del cuoco dopo l’addio di due anni fa?

La Clerici ultimamente non è molto fortunata nella scelta dei programmi tv da condurre. Da che ha detto addio a La Prova del Cuoco, già due anni fa è subentrata alla conduzione di Portobello. Programma storico della Rai che era condotto da Enzo Tortora. Purtroppo la versione della Clerici, rivisitata in più punti, non ha riscosso grandi consensi, per cui dopo la prima stagione non è stata riconfermata. Stessa sorte per Sanremo Young. La conduttrice per cui, è stata messa in “panchina” ma grazie al direttore di Rai 1, Stefano Coletta, le cose stanno cambiando.

Già al tempo della conferenza stampa di Sanremo 2020, Coletta aveva espresso una profonda stima nei confronti della Clerici tanto che lei si commosse e affermò che aveva proprio bisogno di queste parole di stima, affetto e incoraggiamento.

Un nuovo format serale per Antonella Clerici, oltre a La prova del Cuoco?

Al momento non sappiamo quali sono i piani del Direttore di Rai per la Clerici, ma sicuramente tornerà in pista con un nuovo programma di cui ancor non si sa nulla. Si era ipotizzato tempo fa ad un programma sulla falsa riga di Ti Lascio una Canzone che avrà molto dei talent: bambini e ragazzi, giovani talenti nel campo musicale ci faranno vivere i decenni più belli della musica italiana con le canzoni più ascoltate e più amate. Una sorta di “mix” tra “Ti lascio una canzone” e “i migliori anni”. Il titolo del programma dovrebbe essere “Sei un Mito”, e ve ne abbiamo parlato in questo articolo.

Insomma, Coletta dice che vuole sperimentare con Antonella qualcosa che possa valorizzarla sia sul piano leggero che su quello più profondo, perchè lei è una donna giocosa ma anche moto attenta e profonda.

Antonella Clerici ha confermato che tornerà in tv il prossimo settembre

Antonellina, quindi tornerà presto in tv e a confermarlo è proprio la diretta interessata a Domenica In in collegamento con Mara Venier la scorsa domenica, 10 maggio:

“Torno, torno! Ne stiamo parlando con il nostro adorato direttore Stefano Coletta, che io amo molto, che mi ha capito davvero, ha capito chi sono io, come sono e come posso rendere al meglio. Speriamo a settembre di riprendere e di divertirmi, perché se non mi diverto non sono me stessa”.

Antonella Clerici a La prova del cuoco: e la Isoardi dove andrà?

Insomma, ipotizzando un ritorno di Antonella Clerici a La prova del cuoco, cosa ne sarà di Elisa Isoardi? Sarà messa lei in panchina? Chissà… Tuttavia, è più probabile che venga ricollocata in altri programmi, magari nella stessa fascia oraria del mattino come è stato fatto negli anni scorsi con altri format come: Buono a sapersi, Tempo e Denaro, A conti fatti. Vi aggiorneremo sicuramente!!

continua a leggere sul sito di riferimento