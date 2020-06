Antonella Clerici snobbata per La Prova del Cuoco? “Avete dimenticato 17 anni di successi”

Con l’ultima puntata de La Prova del Cuoco, trasmessa su Rai 1 venerdì 26 giugno 2020, il popolare programma di cucina, nelle ultime edizioni condotto stabilmente da Elisa Isoardi e nelle prime stagioni quasi sempre da Antonella Clerici, dopo 20 anni di messa in onda, tanti quanti sono passati dal debutto della trasmissione in tv, avvenuto il 20 ottobre del 2000, chiude ufficialmente i battenti.

La Prova del Cuoco, Endemol snobba Antonella Clerici? Lucio Presta: “Avete dimenticato 17 anni di successi”

Al di là della chiusura, però, a far storcere il naso a Lucio Presta, agente di Antonella Clerici, sono stati i ringraziamenti di fine stagione. In particolare, il noto manager tv, con un commento sotto al post di Endemol Shine Italy, la società che produce-va La Prova del Cuoco in Rai, ha lasciato intendere che “Antonellina” sia stata snobbata.

“Senza polemica – ha scritto Presta su Instagram – ma per rispetto della vostra storia avete dimenticato 17 anni di successi, chi ha iniziato e portato al successo, ma un grande uomo mi ha insegnato che la gratitudine è un sentimento della vigilia. Detto ciò avevo visto molto ma questo è tanta roba. Av salut burdel“.

Parole, quelle di Presta sui social, arrivate dopo che la stessa Endemol, subito dopo che La Prova del Cuoco ha chiuso, ha voluto ringraziare tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno lavorato con successo al programma. Insomma: che la Clerici sia stata volutamente non citata dal “grazie” finale?

“Dopo 20 anni – recita il messaggio di ringraziamento, pubblicato online da Endemol – La prova del cuoco saluta oggi il suo pubblico. Grazie a Elisa Isoardi, a Claudio Lippi, a tutta la squadra e a tutte le persone che, in questi anni, hanno lavorato a questo programma storico ogni giorno con passione e grande professionalità (…)“.

Antonella Clerici, per lei niente Prova del Cuoco: cosa farà da settembre su Rai 1?

Escluso che – nella prossima stagione – Antonella Clerici ritorni alla Prova del Cuoco, in quanto ad oggi la trasmissione finisce per sempre, poco certo è invece cosa farà la conduttrice da settembre in poi.

Archiviato una volta per tutte il format tra i fornelli, infatti, ad oggi si dice che la Clerici possa tornare in palinsesto con un nuovo programma dalla sua casa nel bosco, in Piemonte.

Sempre ad oggi, però, si vocifera anche che, in caso di ipotetici costi di produzione elevati, ad uno show in ‘presa diretta’ dalla sua abitazione si potrebbe preferire uno studio televisivo. Come andrà a finire?

