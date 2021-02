Antonella Elia a Verissimo: “Contro il tumore bisogna avere il coraggio di Nadia Toffa” | Video Mediaset

Antonella Elia a Verissimo ha parlato del tumore contro il quale ha lottato. L’opinionista del GF VIP ha messo a tacere tutti coloro che l’hanno attaccata spiegando come mai non abbia mai parlato delle sue condizioni di salute. La Elia ha poi ricordato Nadia Toffa e spiegato come occorra combattere contro la malattia con il coraggio della Iena. Ad inizio intervista Antonella ha anche difeso la scelta di Dayane Mello di rimanere all’interno della casa del GF VIP dopo il lutto. Ecco il video Mediaset con l’intervista integrale.

