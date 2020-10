Durante la diretta serale della quattordicesima puntata, scontro accesissimo tra Stefania Orlando e Elisabetta Gregoraci A gamba tesa si inserisce l’opinionista Antonella Elia che dice senza tanti giri di parole alla showgirl: “Elisabetta, Sei una gatta in calore”. Subito interviene Signorini, che replica: “Beh magari gatta in calore no, gatta innamorata”. Ecco Il Video Mediaset.

