Antonella Elia pungola Francesco Oppini: “Sei uscito perchè sentivi che stavi per cedere carnalmente a Tommaso”. L’opinionista come nel suo stile cerca di “scavare” nell’animo dei concorrenti e degli ex gieffini. Tommaso imbarazzatissimo. Ecco Il Video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento