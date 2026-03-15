antonella-elia,-la-fine-con-pietro-delle-piane:-“non-era-il-mio-uomo-ideale”

(Adnkronos) – “Ho capito che non era il mio uomo ideale”. Antonella Elia ospite oggi a Verissimo è tornata a parlare della fine della sua relazione con Pietro Delle Piane. I due stavano per sposarsi, ma nel corso del preparativi la conduttrice ha deciso di fare dietrofront. Nonostante lo considera ancora oggi il suo più “grande amore”, si è detta ancora convinta della sua decisione “irrevocabile” di lasciarlo.

“Per me il matrimonio è un passo difficile, importante e impegnativo. Avere definitivamente il compagno definitivo mi metteva paura. Non ero, e non sono sicura, di volere lui al mio fianco per sempre”, ha raccontato.

“Il matrimonio era diventato un fardello per me, stavamo regalando la nostra privacy e questo matrimonio sembrava stesse diventando un business”, ha aggiunto Antonella Elia che ha svelato i problemi che c’erano nella coppia: “Era una relazione fatta di tensioni, alti e bassi di continuo. Stavamo vivendo qualcosa di tossico”.

Antonella Elia ha confessato di avere il terrore di rimanere sola: “Non sono più desiderabile come un tempo. Ormai ho un’età, ho paura che il mio treno sia ormai passato però va bene così”, ha aggiunto Elia.