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Antonella Elia, la fine con Pietro Delle Piane: “Non era il mio uomo ideale”
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Antonella Elia, la fine con Pietro Delle Piane: “Non era il mio uomo ideale”

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(Adnkronos) – “Ho capito che non era il mio uomo ideale”. Antonella Elia ospite oggi a Verissimo è tornata a parlare della fine della sua relazione con Pietro Delle Piane. I due stavano per sposarsi, ma nel corso del preparativi la conduttrice ha deciso di fare dietrofront. Nonostante lo considera ancora oggi il suo più “grande amore”, si è detta ancora convinta della sua decisione “irrevocabile” di lasciarlo. 

“Per me il matrimonio è un passo difficile, importante e impegnativo. Avere definitivamente il compagno definitivo mi metteva paura. Non ero, e non sono sicura, di volere lui al mio fianco per sempre”, ha raccontato.  

“Il matrimonio era diventato un fardello per me, stavamo regalando la nostra privacy e questo matrimonio sembrava stesse diventando un business”, ha aggiunto Antonella Elia che ha svelato i problemi che c’erano nella coppia: “Era una relazione fatta di tensioni, alti e bassi di continuo. Stavamo vivendo qualcosa di tossico”.  

Antonella Elia ha confessato di avere il terrore di rimanere sola: “Non sono più desiderabile come un tempo. Ormai ho un’età, ho paura che il mio treno sia ormai passato però va bene così”, ha aggiunto Elia.  

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