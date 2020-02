Antonella Elia lascia il fidanzato Pietro Delle Piane? | Video Mediaset Mattino Cinque

Antonella Elia lascia il fidanzato Pietro delle Piane dopo il presunto tradimento? Se ne parla a Mattino Cinque con l’attore.

“Conoscendo Antonella non ci lasceremo né da parte sua né da parte mia in tv. Secondo me le sue parole sono una richiesta di aiuto, una provocazione perchè vorrebbe che io ritornassi nella casa oppure può essere che questa cosa delle foto che sono uscite e le dichiarazioni di Fiore contrastanti con le mie, Antonella può aver pensato ‘questo mi dice della cavolate’ e abbia potuto pensare lo lascio o magari è finito l’amore. Lo scopriremo”.

Ecco il video Mediaset con la reazione del fidanzato di Antonella Elia a Mattino Cinque.

continua a leggere sul sito di riferimento