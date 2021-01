Antonella Mosetti e Federico Fashion Style a Live Non è la D’Urso: “basta litigare” | Video Mediaset

Antonella Mosetti e Federico Fashion Style si confrontano ancora una volta a Live Non è la D’Urso e siglano la pace.

“Vorrei farmi capire una volta per tutte. Non ce l’ho con nessuno, non mi piace il messaggio che passi, lavoro da quanto sono piccola e ho mantenuto tante persone, che passa questo messaggio. Ti pagai con un assegno e poi con la carta di credito, ma ti ho presentato io in questo mondo, solo la riconoscenza” racconta la Mosetti, ma il parrucchiere replica: “venivi da tanto tempo per me a fare i capelli, la mia riconoscenza non può essere a vita. Si è vero hai pagato con assegno, ma la parte restane con carta di credito che non è passata”.

Sul finale decisivo l’intervento di Barbara D’Urso: “allora basta ste litigate, facciamo finta di niente, viene da te, la fai pazzesca, le fai tutti i capelli sdraiata ecc”.

Ecco i video Mediaset dello scontro e della pace fra Antonella Mosetti e Federico Fashion Style.

