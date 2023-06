Antonello Di Carlo con ‘Viaggio in Sicilia’ si aggiudica il Premio Navarro

L’autore sarà presente alla Fiera del libro di Francoforte

Roma, 18 giu. (askanews) – “Viaggio in Sicilia” di Antonello Di Carlo si aggiudica il 14esimo Premio Internazionale Letterario Navarro nella categoria Varia. Premiato un volume che, della Trinacria, ha voluto raccontare la sua ricca storia e le tante persone che, nel misericordioso grembo, ha avvolto come un genitore accorto, genti a cui ha rubato il cuore e la mente, per cui alla fine sembra essere proprio la Sicilia la conquistatrice dello straniero: una terra, insomma, che accoglie tutti e non manda via nessuno e la mente va inevitabilmente anche alle vicende dei nostri tempi.

“Una storia ricca quella della Sicilia -spiega Di Carlo- che ho voluto rivivere attraverso le immagini dei segni, una storia ripercorsa interamente nell’ode conclusiva, fino all’attualità non sempre all’altezza del prestigioso passato, con lo scopo, ma anche con il dubbio, di poter smuovere le coscienze e l’umana memoria”. Presente, nel corso dell’intera opera, una venatura malinconica per essere andato via, per avere abbandonato la sua terra e per il timore che il riscatto “come un boato per l’umanità arriverà quando sarà già ossa e cenere”. Resta l’esortazione ai conterranei a far brillare nuovamente la terra, come è accaduto per millenni, perché è proprio in Sicilia che si trova la chiave di tutto, citazione che ricorre nel corso del libro. Premiata anche sempre per la Di Carlo Edizioni con un meritatissimo secondo posto Maria Concetta Borgese con la silloge inedita “Sassi bagnati”.

Nella settimana appena trascorsa, inoltre, la casa editrice, Di Carlo edizioni, è stata protagonista della rassegna “Un libro d’a…MARE”, svoltasi a Vietri. Una tre giorni in cui è stato possibile presentare le fatiche letterarie di diversi autori. L’occasione è stata insomma propizia per annunciare la partecipazione della casa editrice alla Fiera internazionale del libro di Francoforte, l’appuntamento del settore più prestigioso, che si svolgerà a ottobre. Diversi gli autori che vi prenderanno parte: Giuseppe Pierdomenico, Sabrina Morelli, Collettivo la Penna d’Oca, John Oldman, Maria Tedeschi, Annunziata Candia, Cinzia Rota, Duilio Papi, Maria Concetta Borgese, Codi Albert, Ermanno Spera, Gaspare Stassi, Ithoan Enehikhare, Luigi Paciello, Margherita Bonfilio, Mariangela Iozzino, Massimo Del Zio, Michele Bussoni, Nela Munich Ionescu, Miriam Stefanoni, Mario Moretti, Paola Fabbri, Patrizia Riello, Lucia Zappulla, Claudio Raspollini, Berardo Medori, Roberta Zanzi, Rossella Ziccone. Massimo Teofani, Virginia Di Martino, Osvaldo Martani, Vincenzo Saccomandi, Giovanni Battista Savona, Giuseppe Raineri, Antonio Lera.

