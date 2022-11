Antonino Con Marco Masini il “Campione di Tale e Quale show 2022”

Picco di share (35%) per Carlo Conti; commuove Alotta con Mia Martini

Roma, 19 nov. (askanews) – Antonino è stato proclamato da Carlo Conti il vincitore del “Torneo dei Campioni” di Tale e Quale Show 2022. Ha interpretato magistralmente Marco Masini, suo “cavallo di battaglia” in questa dodicesima edizione, cantando “Ci vorrebbe il mare” e mettendoci “proprio l’anima”, per dirla con Loretta Goggi. E così, dopo aver trionfato nella dodicesima edizione del programma con il titolo di “Campione di Tale e Quale Show” (venerdì scorso), Antonino vince anche la finalissima, la gara tra i migliori protagonisti di questa edizione e della precedente.

Lo stesso Torneo di Tale e Quale Show ha vinto la serata con 4, 8 milioni e 28,7% di share e un picco del 35% sul finale. Quella di venerdì sera è la seconda puntata con lo share più alto in 12 edizioni ed è attualmente la proposta più vista dell’autunno tv 2022.

Tante le esibizioni da brividi. Tra queste c’è stata quella della cantante Francesca Alotta, arrivata al secondo posto lo scorso anno e che ieri sera ha interpretato il brano “Gli Uomini non cambiano” in omaggio a Mia Martini, ricevendo i complimenti dei giudici e commuovendosi per le belle parole ricevute. Il giudice Malgioglio, solitamente severissimo, le ha detto: “Sei stata meravigliosa”.

