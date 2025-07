antonio-bogi-direttore-risorse-umane-e-organizzazione-di-sammontana-italia

Milano, 13 lug. (askanews) – Antonio Bogi è il nuovo responsabile delle risorse umane e dell’organizzazione di Sammontana Italia. Con oltre 25 anni di esperienza internazionale nelle risorse umane, Bogi ha ricoperto ruoli di leadership in Europa, Asia-Pacific e Nord America, operando in contesti molto diversi – dai ruoli centrali alle sedi locali – e in una vasta gamma di settori, tra cui consulenza, semiconduttori, automotive e largo consumo. Negli ultimi 16 anni ha lavorato in Ferrero, contribuendo alla crescita globale dell’azienda attraverso importanti trasformazioni organizzative, espansioni internazionali e integrazioni post-acquisizione.

Grazie a questo bagaglio di competenze, porta in Sammontana una visione globale a supporto del percorso di sviluppo, anche a livello internazionale, che l’azienda sta affrontando.

“È per me un grande onore entrare a far parte del gruppo Sammontana Italia, azienda simbolo dell’eccellenza italiana e da sempre attenta alle persone – dichiara Antonio Bogi – Porterò la mia passione e professionalità per sostenere la crescita del gruppo, valorizzandone i valori e la cultura”.

Nel suo ruolo, che completa la struttura di senior management di Sammontana Italia, avrà il compito di favorire l’integrazione tra le persone e le culture di Sammontana e Forno d’Asolo, riportando direttamente al Ceo Alessandro Angelon. Antonio Bogi farà parte del board operativo.