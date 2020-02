Antonio Cassano ha perso la battaglia contro il fisco

L’ex attaccante Antonio Cassano ha perso in Cassazione la causa che lo ha visto contrapposto all’Agenzia delle entrate per alcuni ‘fringe benefit’ di cui aveva goduto quando era dipendente della AS Roma. Con una sentenza depositata oggi, la sezione tributaria del ‘Palazzaccio’ ha accolto il ricorso del Fisco contro la pronuncia con cui, nel 2012, la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva dato ragione al calciatore.

La vicenda ha avuto inizio con un avviso di accertamento nei confronti di Cassano per un recupero a tassazione di una somma pari a oltre 263 mila euro, a titolo di ‘fringe benefit’

