Antonio Conte, la consegna del tapiro d’oro a Striscia La Notizia | Video Mediaset

La consegna del tapiro d’oro ad Antonio Conte. L’allenatore dell’Inter è davvero attapirato dopo la sconfitta con la Juventus durante la semifinale di ritorno in Coppa Italia.

Non solo, l’allenatore dopo il match Inter-Juventus è stato coinvolto in una accesissima lite con il Presidente della Juventus Andrea Agnelli. Tra i due sono volate parole grosse e per questo motivo Valerio Staffelli ha pensato bene di consegnare un nuovo tapiro al tecnico nerazzurro.

La consegna del tapiro di Valerio Staffelli però non è andata bene, visto che Conte ha rifiutato il premio satirico.

Ecco il video Mediaset con la tentata consegna del tapiro.

