antonio-costa-ad-hanoi:-partnership-strategica-globale-vietnam-ue
Antonio Costa ad Hanoi: partnership strategica globale Vietnam-Ue
Redazione-web
Redazione-web

Calda accoglienza, presidente Consiglio europeo da presidente Cuong

Hanoi, 29 gen. (askanews) – “Abbiamo raggiunto un altro importante traguardo. Stiamo portando il nostro rapporto al livello più alto, una partnership strategica completa”, ha dichiarato Costa in conferenza stampa congiunta con Cuong, aggiungendo che le “nostre aspettative per ogni futura evoluzione” delle relazioni riguardano il “commercio, l’ambiente, la digitalizzazione e la sicurezza”.”Il rafforzamento delle relazioni e questa importante visita dimostrano brillantemente anche la politica del Vietnam di multilateralismo e diversificazione delle relazioni internazionali”, ha aggiunto il presidente vietnamita, sottolineando che per il Vietnam “l’UE è uno dei partner più importanti al mondo”.

