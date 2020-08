ROMA (ITALPRESS) – “Onestamente ho dormito pochissimo, pero siamo felici di come sono andate le cose. Questo traguardo era inimmaginabile a inizio stagione e contro il Psg abbiamo fatto una grande partita. Peccato perchè la stavamo vincendo al 90′, siamo stati penalizzati dai loro fuoriclasse e da qualche infortunio, ma dobbiamo essere orgogliosi per il risultato e per la prestazione fatta”. Queste le parole del presidente dell’Atalanta Antonio Percassi il giorno dopo la sconfitta subita nei minuti finali contro il Paris Saint-Germain nei quarti di finale di Champions League. “Cosa ho detto ai ragazzi? Che sono stati fantastici, strepitosi, dei grandi professionisti – ha spiegato il numero uno del club nerazzurro ai media della società – Parlo dei giocatori ma anche dello staff tecnico e di tutti coloro che stanno lavorando con noi.

L’articolo Antonio Percassi “Sono orgoglioso, ora rinforzo l’Atalanta” proviene da Notiziedi.

