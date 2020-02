Antonio Zequila a L’Isola dei Famosi grazie a Lory Del Santo? Questa la rivelazione venuta fuori al Grande Fratello Vip 4, nel corso di un “frizzante” faccia a faccia tra l’attuale gieffino e l’ex volto di Drive In. Ecco il video da Mediaset Play per rivedere l’intero confronto, andato in onda nella puntata di ieri sera, lunedì 10 febbraio 2020.

continua a leggere sul sito di riferimento