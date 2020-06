Antonio Zequila diventa Conte e Duca: “Un sogno che si avvera…”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è diventato un nobile!

Antonio Zequila non smette mai di stupirci! E se finora lo ha fatto per le dinamiche sviluppatesi dentro la Casa più spiata d’Italia, nel Grande Fratello Vip 4, stavolta è qualcosa di completamente differente che mai avremmo immaginato?! Vi abbiamo incuriosito? Vediamo di capire meglio.

Antonio Zequila dal GF VIP4 all’eredità a sorpresa con tanto di titolo nobiliare

Il bell’Antonio è diventato un nobile!! Si si, avete letto bene!! Grazie all’eredità di un lontano parente Zequila ora è Duca e anche Conte! Come ha dichiarato lui stesso: “A volte i sogni si avverano”.

Beh un bel sogno che diventa realtà!! A chiunque di noi, sarà capitato, almeno una volta nella vita, di sognare di ereditare una cospicua somma di denaro da un parente lontano mai conosciuto. Purtroppo quasi mai questi tipi di sogni si avverano! Invece, per Antonio Zequila il sogno si è avverato!! Grazie ad una fortunata eredità di un lontano parente sarebbe diventato un nobile.

Tuttavia, con i tempi attuali, sarà proprio una fortuna aver ereditato un’antica dimora principesca? Insomma le tasse in Italia non sono esattamente uno scherzo…

Il post sull’account Instagram in cui Zequila afferma di essere diventato un nobile

L’ex concorrente di Cinecittà che alla fine dei giochi è uscito dal reality con una preferenza dell’8% ora è un nobile!! Lo ha dichiarato lui stesso sul suo account ufficiale Instagram:

Vi sembrerà surreale ma in questo momento mi trovo in una dimora antica che ho ereditato, perché oggi per me si è avverato un sogno: sono stato investito del titolo di Conte de’ lutti e Duca di Sant’Alessandro, quindi da oggi in poi io sarò Antonio Zequila Conte de’ lutti e Duca di Sant’Alessandro.

Sono ancora incredulo però vi posso assicurare, che anni fa mia mamma, me lo diceva che mio nonno Raffaele Zequila, il padre di Giovanni mio papà, era stato adottato da un casato nobiliare, i suoi genitori erano dei nobili. Quindi a volte i sogni superano la realtà ed oggi io sono stato investito di questo titolo e sono più che felice.

Domani ho appuntamento con l’avvocato per vedere tutte le proprietà che ho ereditato. La cosa più importante è che io ero un principe nell’animo, ad oggi sono Conte de’ lutti e Duca di Sant’ Alessandro”.

Antonio Zequila diventa Conte: “Un sogno, mia madre me lo diceva che sarebbe andata cosi”

Zequila, in breve è stato contattato dall’avvocato Alessandro Simeone che lo ha messo al corrente dell’eredità e di conseguenza del titolo nobiliare. L’ex gieffino del resto ha sempre creduto che potesse capitargli una tale fortuna: “Un sogno, mia madre me lo diceva che sarebbe andata cosi” dal momento che la sua cara mamma, a cui è legatissimo glielo ripeteva da tempo.

Quindi, il bell’Antonio ora può tuffarsi in una nuova vita principesca con tanto di nuova fiamma! Ebbene, la fidanzata storica, Marina è stata “scaricata” e quindi in barba a tutte le promesse di matrimonio sbandierate nella Casa del Grande Fratello Vip ora il cuore di Antonio batte per un’altra donna, di cui però non si conosce l’identità.

