Antonio Zequila, frasi violente contro Patrick: “Dagli un pugno a quel biondo lì, spaccagli il cranio”

Nel mirino degli utenti del web, che seguono la diretta del Grande Fratello Vip, ci finisce nuovamente Antonio Zequila, accusato di aver pronunciato delle frasi violente e inaccettabili nei confronti di un altro concorrente del Gf, Patrick Ray Pugliese.

Dichiarazioni che, stando al popolo del web, dovrebbero portare alla squalifica il concorrente. La furia di Zequila contro Patrick pare si sia scatenata in seguito alla nomination di quest’ultimo nei confronti di Michele Cucuzza. Zequila, parlando con Michele Cucuzza, adirato per essere stato nominato da Pugliese, avrebbe detto: “Dagli un pugno a quel biondo lì e spaccagli il cranio”.

Antonio Zequila e le parole contro Patrick Ray Pugliese

Questa mattina, appena sveglio, l’attore ha detto: “Fabio lo ha preso a cuscinate, io ho dovuto svegliarlo stanotte, lui ha detto ‘scusa, scusa, vado via’, ma dopo 5 minuti è tornato. Se non si mette a dieta… Sai che dobbiamo fare? Dobbiamo legarlo al palo come San Sebastiano” e Aristide Malnati divertito: “Gli scagliamo i dardi“. Zequila ha continuato dicendo “Sì, i dardi. Lo leghiamo qua e gli tiriamo le palle. Chi lo prende in fronte 100 punti, sui denti 50, sui genitali 40, prendiamo quelle palle, fanno male.

E Aristice: “E chi vince, vince un barattolo di marmellata”.

Zequila, Popolo del web indignato

Dopo quanto accaduto con Salvo Veneziano, infatti, molti ritengono che anche Zequila debba essere cacciato dal gioco perché autore di frasi eccessivamente violente.

zequila legherebbe Patrick ad un palo e tirargli le palle sui denti, sui genitali con l’amico del conduttore e mister cima che ridacchiano #gfvip pic.twitter.com/58b2On91wH — 琴音-雅美 (@TrashAddicted) January 29, 2020

