anziani.-pagani-(cna-pensionati):-il-tema-della-non-autosufficienza-rischia-di-esplodere

ROMA – “Il tema della non autosufficienza, in particolare degli anziani, va monitorato perché rischia di degenerare in una situazione di non controllo. Noi ormai abbiamo centinaia di migliaia di persone che non ce la fanno risolverlo da sole. L’invecchiamento progressivo, un dato di per sé positivo, porta però al fatto che si invecchia molto ma non sempre in buona salute. Le dinamiche, anche sociali, fanno sì che le famiglie facciano sempre più fatica a tenere ‘botta’ e il problema, che ha già numeri importanti, rischia così di esplodere”. Così Mario Pagani, segretario nazionale Cna Pensionati, intervistato dalla Dire oggi a Roma in occasione della presentazione del rapporto ‘La sfida dell’assistenza agli anziani non autosufficienti’, avvenuta in occasione dell’incontro dal titolo ‘Il finanziamento delle politiche di assistenza agli anziani’, organizzato da Cna Pensionati. L’evento si è svolto nella Capitale, presso il Precise House Mantegna.

IL NODO DEI ‘DECRETI ATTUATIVI’

“Due anni fa abbiamo avuto la legge delega- ha proseguito Pagani- che sostanzialmente ha equiparato la nostra regolamentazione a quella di altri Paesi europei, ma non abbiamo ancora interventi sufficienti, cioè i cosiddetti ‘decreti attuativi’ della legge delega, che riescono a garantire le risposte ai bisogni crescenti che ci sono. Attraverso il rapporto, grazie all’ausilio del professor Marcello Morciano, dell’Università di Modena e di Reggio Emilia, abbiamo provato ad individuare quali possano essere gli strumenti per poter dare fiato e gambe al problema, quindi sostanzialmente dove possiamo prendere le risorse. Abbiamo presentato alcune ipotesi e riteniamo che non possa che esserci un mix di strumenti che tendano a recuperare risorse per sostenere questo aspetto”. Secondo Pagani, prima di tutto, è “fondamentale rimarcare l’esigenza di strumenti che garantiscano l’universalità dell’intervento, quindi equità e solidarietà. Si tratta di strumenti che oggi servono e che serviranno ancora di più in futuro, perché conosciamo bene le dinamiche dell’invecchiamento della popolazione”.

PAGANI: A DISPOSIZIONE PER PORTARE IL NOSTRO CONTRIBUTO

Ma qual è il messaggio che volete rivolgere alle istituzioni? “Non abbiamo la verità in tasca, ma siamo a disposizione per portare il nostro contributo- ha risposto ancora il segretario nazionale Cna Pensionati alla Dire- affinché anche le istituzioni abbiano contezza di quali possano essere gli strumenti da attivare e quali le leve da poter mettere in gioco. Poi possibilmente condividerle con loro, attraverso un confronto costante. Sicuramente un argomento spinoso da affrontare è quello della fiscalità generale, ma sarebbe necessario fare anche un ragionamento sui patrimoni e le successioni; infine, bisognerebbe intervenire rispetto a strumenti privati, come le assicurazioni, che ad oggi già ci sono ma non sono regolamentati, nel senso che di fatto sono gestiti dalle compagnie in ragione di loro legittimi interessi- ha concluso- però non sempre coerenti rispetto alle risposte di cui la popolazione avrebbe bisogno”.

