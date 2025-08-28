a&o Hostels: fatturato in crescita e più clienti internazionali

Milano, 28 ago. (askanews) – a&o Hostels, la più grande catena di ostelli in Europa, ha comunicato i dati relativi al primo semestre 2025: 3,1 milioni di pernottamenti, 1,4 milioni di ospiti con un tasso di occupazione pari al 73% (in lieve calo rispetto al 74,8% del 2024 pari periodo), e con un fatturato di 116 milioni di euro (in crescita rispetto ai 110 milioni del 2024 pari periodo).

“Nonostante una certa reticenza degli ospiti rispetto ai prezzi nella prima parte dell’anno – ha commentato Il fondatore e CEO di a&o Hostels Oliver Winter – l’occupazione è rimasta sostanzialmente stabile, con un lieve calo delle tariffe. Siamo ottimisti per il proseguo della stagione: il 2025 è un anno di crescita per l’azienda e i progetti di espansione proseguono con slancio. È un periodo entusiasmante per noi e nuove aperture internazionali sono già in programma. Il 2025 è stato un anno di crescita per la nostra azienda e la nostra espansione continua a procedere con ritmo e slancio”.

a&o Hostels, con sede a Berlino, celebra nel 2025 il 25esimo anniversario con 43 proprietà in 30 Paesi europei; in Italia nel corso di quest’anno ha aperto Firenze Campo di Marte e sta per aprire Milano Ca’ Granda.

Nel primo semestre, il tasso più alto di occupazione, vicino all’80%, si è registrato da aprile a giugno. Le strutture più popolari in Germania sono state a&o Berlin Mitte, a&o Hamburg City e a&o Berlin Hauptbahnhof, mentre in ambito internazionale sono state a&o Prague Rhea, a&o Vienna Hauptbahnhof e a&o Venice Mestre.

Altri dati salienti riferiti al 2025 indicano che i Top 3 mercati di provenienza dei viaggiatori sono Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. I clienti internazionali crescono al 46,1% rispetto al 43,2% del 2024. Aumentano gli ospiti dal Regno Unito 4,6% (4,1% nel 2024) e gli ospiti da Stati Uniti 4,3% (3,4% nel 2024). La stima dell’occupazione estiva è al 90%.

Per contenere i costi e mantenere prezzi accessibili, a&o Hostels – spiegano dal gruppo – continua a investire in tecnologie sostenibili e risparmio risorse: dall’uso dell’AI per la pianificazione food & beverage al self check-in e alle chiavi digitali. Famiglie, scolaresche e gruppi rimangono la clientela core a&o hostels: “Le persone dispongono di meno risorse e assistiamo ad alcuni cambiamenti nel comportamento – ha detto ancora Winter – Ora il week end sovente dura solo una notte; invece di arrivare il venerdì, gli ospiti prenotano la sola notte del sabato. Detto ciò, la nostra previsione è di raggiungere i 6 milioni di pernottamenti entro la fine dell’anno”.

Dopo aver aggiunto nel secondo semestre 2024 tre nuove location al portfolio, a Brighton, Anversa e Bruxelles, a&o Hostels ha inaugurato nel febbraio 2025 Firenze Campo di Marte, aprendo la strada alle novità 2025. Secondo Winter “almeno altre due aperture sono previste entro l’anno e il numero complessivo dei nostri posti letto in Europa supererà le 30.000 unità”. E a proposito degli obiettivi per il 2025: “Per il nostro 25esimo anniversario, il mio sogno è avere almeno una struttura in ogni grande città turistica europea, e magari anche oltre”.