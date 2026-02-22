Aperol è l’aperitivo ufficiale del “FantaSanremo 2026″

Milano, 22 feb. (askanews) – Aperol sarà l’aperitivo ufficiale del “FantaSanremo 2026”, il gioco online che da alcuni anni affianca il Festival della canzone italiana di Sanremo. Il marchio, nato a Padova nel 1919 e legato in particolare all’Aperol Spritz, punta così a rafforzare il proprio posizionamento nel mondo della musica e dell’intrattenimento, attraverso un format capace di coinvolgere un pubblico trasversale.

La partnership prevede innanzitutto una presenza all’interno dell’app FantaSanremo, dove è stata creata una Lega Aperol. L’obiettivo è trasformare la partecipazione al gioco in un’occasione di condivisione e interazione tra gli utenti, con dinamiche pensate per amplificare lo spirito del Festival dentro e fuori dallo schermo. La collaborazione avrà anche una dimensione fisica nella città di Sanremo: dove il marchio sarà presente nella centrale via Matteotti con un’installazione caratterizzata da una parete floreale composta da gerbere arancioni. Lo spazio sarà concepito come punto di incontro per il pubblico e sarà animato ogni pomeriggio da un DJ set ed è inoltre prevista “un’experience urbana diffusa”, con la distribuzione ai passanti di gerbere arancioni.

Il progetto non si limiterà a Sanremo. Aperol ha infatti programmato una serie di “watch party” a Milano, Roma e Napoli, con il coinvolgimento di locali partner, dove durante le serate del Festival verranno organizzate proiezioni delle dirette accompagnate da DJ set, live performance, momenti di intrattenimento. L’idea è quella di offrire alle diverse community locali la possibilità di seguire Sanremo in un contesto di socialità, ricalcando in chiave urbana la tradizione dell’aperitivo collettivo.

“Sanremo è uno dei momenti più attesi dell’anno, capace di unire generazioni e trasformarsi in un vero rito collettivo che ormai è parte della cultura italiana” ha dichiarato Alberto Ponchio, marketing director di Campari Group Italia, spiegando che “con Aperol vogliamo essere parte attiva di questa energia, celebrando il valore dello stare insieme e rendendo ogni occasione di condivisione ancora più speciale. Per questo siamo orgogliosi di essere l’aperitivo ufficiale di FantaSanremo 2026: un progetto che interpreta perfettamente lo spirito del Festival e lo trasforma in un’esperienza partecipata e autentica, tra amici.