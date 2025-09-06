sabato, 6 Settembre , 25
Aperta camera ardente di Giorgio Armani: decine in coda

Tra i primi ad arrivare John Elkann e il sindaco Sala

Milano, 6 set. (askanews) – È stato accolto da un composto applauso l’arrivo del feretro di Giorgio Armani alla camera ardente aperta all’Armani/Teatro in via Bergognone a Milano alle 9, dove decine di persone fin dalle prime ore si sono messe in coda per l’ultimo saluto. Tra i primi ad arrivare prima dell’apertura, per l’ultimo omaggio al celebre stilista, il presidente di Stellantis, John Elkann con la moglie Lavinia Borromeo, il sindaco di Milano, Beppe Sala, l’allenatore dell’Olimpia Milano Ettore Messina.Dipendenti e cittadini comuni, divisi in due file distinte, possono rendergli omaggio fino alle 18.

