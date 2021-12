Aperta la camera ardente di Lina Wertmüller in Campidoglio

ROMA – Si è aperta in Campidoglio la camera ardente, allestita nella sala della Protomoteca, per dare l’ultimo saluto a Lina Wertmuller, la regista romana scomparsa ieri a 93 anni. Dietro la bara scoperta scorrono le immagini di un documentario che racconta la figura della prima regista donna candidata all’Oscar, che poi ricevette nel 2020 come premio alla carriera.

Il ministro della Cultura, Dario Franceschini, è stato tra i primi giunti in Campidoglio per renderle omaggio. “Una grande donna, una grande regista che ha fatto amare il cinema italiano nel mondo. Le vite di tutti noi sono state segnate dai ricordi indelebili dei suoi film” ha dichiarato il ministro.

