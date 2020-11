ROMA (ITAPRESS) – Nell’ambito delle attività di carattere sociale sviluppate in questi anni, nel pieno rispetto delle norme e dei protocolli di sicurezza per la tutela della salute, per il 2021, tenendo presente l’evolversi dell’attuale momento di emergenza, nonostante le difficoltà, anche per il 2021, la Figc, attraverso il Settore Giovanile e Scolastico, intende dare seguito a quanto avviato con i centri di accoglienza del Sistema Sai-Siproimi, al fine di promuovere e favorire l’interazione tra pari e i processi di inclusione sociale ed interculturale attraverso il calcio. A poche settimane di distanza dalla Fase Nazionale 2020, disputata lo scorso ottobre a Roma e conclusasi con la vittoria di Trento (vedi la news),

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Aperte le iscrizioni a 7^ edizione progetto Refugee Teams proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento