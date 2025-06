aperte-le-iscrizioni-all’-undicesimo-campionato-mondiale-del-fungo

Roma 14 giu. (askanews) – L’11 e il 12 ottobre 2025 torna a Cerreto la competizione interamente dedicata al fungo porcino – da cercare raccogliere studiare raccontare fotografare e cucinare. Da un’idea di Frà Ranaldo il Parco Nazionale dell’Appennino tosco emiliano ed I Briganti di Cerreto in collaborazione con l’associazione “APB – A Passeggio nel Bosco” e Geoticket con il patrocinio del Comune di Ventasso organizzano per l’undicesimo anno consecutivo il Campionato Mondiale del fungo a Cerreto.

La competizione tra fungaioli anche quest’anno mette al centro non solo il porcino ma anche la cura responsabile del bosco e la consapevolezza. Per questo i partecipanti sabato 11 devono prendere parte alla serata formativa organizzata dal Parco Nazionale con esperti e gestori dei boschi. Novità di quest’anno è la tappa a Cerreto Alpi sabato 11 ottobre per la consegna pettorali e per conoscere il borgo dove vivono i Briganti organizzatori di questo evento tanto atteso.

Domenica il punto di ritrovo sarà il Palaghiaccio che dopo anni di ristrutturazione torna finalmente ad essere il fulcro dell’evento.

Questo il programma: sabato 11 ottobre 2025 – Dalle ore 8 a Cerreto Alpi consegna pettorali presso il Rifugio dei Briganti – Per le vie del borgo cibo mostre esposizioni ed eventi di artisti locali e musica itinerante con i menestrelli della Garfagnana.- “Funghi dalla raccolta alla padella” e mostra micologica a cura di Associazione APB “A passeggio nel bosco” – Dalle ore 9.00 Trekking con guida GAE e micologo organizzato da Gianni Luca’ Guida Ambientale Escursionistica in collaborazione con Associazione APB “A passeggio nel bosco” – Dalle ore 10.00 Escursione gratuita in E-Mtb tra i colori dell’autunno Organizzata da Varella Bike Cerreto Laghi – Dalle ore 17 a Cerreto Laghi presso il Palaghiaccio serata formativa obbligatoria

Domenica 12 ottobre Cerreto Laghi re 7.00: ritrovo per partenza competizione presso il Palaghiaccio Ore 7.30: appello Ore 8.00: Inizio gara Ore 12.00: Fine gara Ore 15.00: Proclamazione del vincitore, premiazioni e festa finale

Per le vie del paese mercato artigianale e gastronomico e musica itinerante con i menestrelli della Garfagnana. Nei ristoranti: Funghi in tavola – menù tipici a prezzi speciali. E’ possibile ttare il Parco Nazionale e richiedere il modulo