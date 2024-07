aperte-le-prevendite-per-la-serata-del-premio-stefano-d’orazio

Ospiti speciali i Pooh sabato 7 settembre a Lignano Sabbiadoro

Milano, 16 lug. (askanews) – Sono aperte le prevendite per la serata di spettacolo della terza edizione del Premio Stefano D’Orazio che si terrà sabato 7 settembre alle 21.00 all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. L’evento è organizzato dall’Associazione Stefano D’Orazio, presieduta dalla moglie Tiziana, con il Patrocinio del Ministero della Cultura e del Comune di Lignano Sabbiadoro con il sostegno di SIAE di Nuovo Imaiee di numerosi partner. Una serata di musica, spettacolo ed emozioni per omaggiare e ricordare il talento di Stefano che insieme ai Pooh ha attraversato la storia musicale, e non solo, di questo paese e per dare l’opportunità a giovani artisti di vincere una borsa di studio che permetta loro di formarsi e accrescere la propria arte. Ospiti d’eccezione i Pooh, che non potevano mancare a questo evento, condotto da Lorella Cuccarini, con la partecipazione di molti artisti fra cui Shel Shapiro, il regista Fausto Brizzi, Antonio Casanova, Max Laudadio, i Jalisse, Matteo Alieno, Angelica Bove, Briga, Valerio Scanu e ancora altri nomi importanti che stanno aderendo all’iniziativa.

Il Premio Stefano D’Orazio nasce nel 2021 con l’obiettivo di sostenere e finanziare il percorso artistico di giovani talenti di età compresa fra i 14 e i 30 anni attraverso l’assegnazione di tre borse di studio nelle categorie che hanno contraddistinto la figura artistica di Stefano: interpreti, cantautori e artisti manager imprenditori.

A giugno è uscito il bando di partecipazione e i finalisti scelti si esibiranno sul palcoscenico dell’Arena Alpe Adria di fronte a una giuria composta dai membri dei Pooh e da Tiziana Giardoni D’Orazio. I vincitori avranno la possibilità di usufruire di un percorso di studio e formazione presso le tre Accademie partner dell’iniziativa tra le quali da questa edizione il CET Centro Europeo di Toscolano, centro di eccellenza italiana diretto dal Maestro Mogol.

L’Associazione Stefano D’Orazio nasce nel 2021 per volontà di Tiziana Giardoni, moglie di Stefano con l’obiettivo di portare avanti gli ideali dell’Artista e di costruire delle iniziative di qualità da inserirsi a pieno titolo nel panorama delle manifestazioni nazionali ed internazionali più prestigiose, obiettivo dell’Associazione è promuovere la cultura e la formazione artistica e professionale di giovani di talento, grazie a premi o borse di studio. “Stefano ha avuto sempre una grande attenzione nei confronti dei giovani talenti e ha dedicato molto tempo ad aiutarli a crescere proprio perché fermamente convinto che a volte il talento non basta. È sempre stato fautore del fatto che per riuscire occorre oltre al talento, sacrificio, determinazione, studio e perfezionamento. L’Associazione, che ho fondato nel 2021, ha ereditato da Stefano il pensiero di favorire, finanziare e sostenere attraverso il Premio Stefano D’Orazio il percorso artistico di giovani talenti che hanno ambizione, capacità, determinazione ma non le possibilità economiche per inseguire i loro sogni. Nell’ambito delle iniziative per omaggiare Stefano, il 12 giugno 2024 il Ministero delle imprese e del made in Italy ha emesso un francobollo, appartenente alla tematica “Le eccellenze italiane dello spettacolo” a lui dedicato di 250mila esemplari. Il giorno 7 settembre Poste Italiane attiverà un Servizio Filatelico Temporaneo e saranno messi in vendita il francobollo ed i prodotti filatelici realizzati correlatamente al francobollo stesso.