Aperte sino al 30/11 le iscrizioni al corso Dislessia Amica

BOLOGNA (ITALPRESS) – Sono aperte sino al 30 novembre le iscrizioni al 4° ed ultimo turno del progetto di formazione e-learning, fortemente voluto da Associazione Italiana Dislessia (AID) in accordo con Fondazione TIM, Dislessia Amica Livello Avanzato, che ha l’obiettivo di ampliare le conoscenze metodologiche, didattiche, operative e organizzative dei docenti, necessarie a rendere la Scuola realmente inclusiva per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). Gli istituti scolastici hanno, quindi ancora qualche settimana per poter iscrivere i propri docenti, mentre la formazione è già attiva per gli iscritti su piattaforma online e fruibile sino a domenica 28 febbraio 2021.

