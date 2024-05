aperto-a-roma-il-servizio-docce-per-senzatetto-dell’ordine-di-malta

Struttura a Lungotevere Aventino aperta il sabato dalle 9 alle 12

Roma, 18 mag. (askanews) – Si rafforza l’impegno dell’Ordine di Malta per le persone senza dimora della Capitale con l’inaugurazione del primo punto di assistenza della cittá che offre la possibilità a donne e uomini in difficoltà di poter fare una doccia calda e lavare i propri indumenti. Il centro, pronto per l’apertura, si trova nel cuore di Roma, in Lungotevere Aventino, e metterà a disposizione dei senzatetto – si legge in una nota – un totale di 8 docce e 4 bagni, un servizio lavanderia e un’area di ristoro con cucina gestita dai volontari dell’Ordine. Il servizio sarà attivo tutti i sabati dalle 9 alle 12. Presenti all’inaugurazione, insieme alla delegazione di volontari del centro, anche il Gran Cancelliere dell’Ordine di Malta Riccardo Paternò di Montecupo, il Gran Priore di Roma Fra’ Roberto Viazzo, il Presidente del Corpo Italiano di Soccorso Benedetto Barberini e il Presidente dell’Associazione dei Cavalieri italiani dell’Ordine di Malta Lorenzo Borghese.