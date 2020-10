AGI – Avvio in cauto rialzo per le Borse europee. Francoforte sale dello 0,15%, Londra dello 0,39% e Parigi dello 0,41%. Piatta Milano, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,04%. A New York il future sul Dow Jones sale dello 0,32%, quello sullo S&P 500 dello 0,35% e quello sul Nasdaq dello 0,24%. il Ftse Mib che guadagna lo 0,04%.

