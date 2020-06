App Clip iOS 14: cosa sono e come utilizzarle

Durante il keynote della WWDC20, Apple ha annunciato App Clip, una nuova funzione che arriverà su iOS 14. I clip app consentono agli utenti di visualizzare rapidamente in anteprima “piccole parti” di app senza scaricarle.

Che cos’è un’App Clip?

Una App Clip è una piccola parte di un’app focalizzata su un’attività specifica e progettata per apparire non appena ne abbiamo bisogno, come ordinare un caffè o noleggiare uno scooter.

Le clip per app hanno dimensioni ridotte – meno di 10 MB – si avviano in pochi secondi nella parte inferiore del nostro iPhone e rimuovono la necessità di trovare l’app corretta sul dispositivo o scaricarla dall’App Store.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo App Clip iOS 14: cosa sono e come utilizzarle proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento