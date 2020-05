App per iPad: record di download e spese nel Q1 2020

Secondo i dati condivisi da Sensor Tower ,per la prima volta, i download di app specifiche per iPad hanno superato 1,1 miliardi in tutto il mondo nel primo trimestre 2020. Questo, segna la prima crescita annuale dal quarto trimestre del 2013 e un aumento del 40% rispetto al primo trimestre del 2019.

Sulla base dei dati, la stragrande maggioranza delle installazioni di app nel primo trimestre rientrava nella categoria Giochi e Intrattenimento, seguita dalle app per l’istruzione,

