App Store: Apple blocca gli aggiornamenti di migliaia di giochi in Cina

Apple ha bloccato gli aggiornamenti per migliaia di giochi per iOS sull’App Store in Cina, a causa della mancanza di una licenza ufficiale da parte delle autorità di regolamentazione cinesi.

In precedenza, a Febbraio, la società riferì agli sviluppatori che entro e non oltre il 30 Giugno avrebbero dovuto dimostrare di avere una licenza per i loro giochi.

A partire da oggi, Apple ha dichiarato che gli sviluppatori che non hanno dimostrato di aver ottenuto una licenza non saranno in grado di aggiornare le loro app/giochi.

