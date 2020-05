App Store mostra aggiornamenti di molte app precedentemente aggiornate

Nelle ultime ore, molti utenti hanno riferito di aver visto dozzine di aggiornamenti di app in sospeso, mostrati nell’App Store sui loro dispositivi iOS, incluso per molte app che erano state recentemente aggiornate.

Apple non ha condiviso alcuna informazione sul motivo per cui gli aggiornamenti di queste app già aggiornate vengano ristampati, ma alcuni utenti sospettano che potrebbe essere correlato al recente problema “Questa app non è più condivisa con te” che impediva ad alcuni utenti dall’avvio di determinate app a meno che non venivano eliminate e quindi reinstallate.

