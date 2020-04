App tracciamento contatti: L’applicazione italiana non utilizza l’API creata da Apple e Google

Un gruppo di scienziati e tecnologi dell’UE, che sta sviluppando ciò che viene definito uno standard di “tutela della privacy” per il tracciamento contatti basato su Bluetooth, come proxy per il rischio di infezione da COVID-19, vuole che Apple e Google apportino alcune modifiche all’API che stanno sviluppando per lo stesso scopo.

Hans-Christian Boos, capo del consorzio, ha tenuto ieri una conferenza stampa virtuale dove ha annunciato che 7 Paesi Europei useranno gli standard del PEPP-PT all’interno delle loro app di tracciamento.

