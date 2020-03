App, tracciamento, dati personali. Quale soluzione per mappare i contagi? 

Nei prossimi tre giorni il governo cercherà esperti in grado di suggerire le migliori soluzioni tecnologiche da mettere in campo per monitorare l’epidemia da coronavirus. Qualche ipotesi è già emersa, ma si tratta di un dibattito ancora aperto perché ogni soluzione che si andrà ad adottare dovrà essere in grado di garantire efficacia, applicabilità tecnica e rispettare quanto più possibile la privacy dei cittadini. Ecco le principali discusse al momento.

Un’app per tracciare gli spostamenti

Una delle prime idee circolate è quella di creare un’applicazione che i cittadini dovranno scaricare sul proprio smartphone. è uno dei pilastri su cui si è basata ad esempio la strategia della Corea del Sud,

