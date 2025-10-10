venerdì, 10 Ottobre , 25
appalti,-assorup:-“patente”-rup-per-gestire-bene-i-soldi-pubblici
Appalti, Assorup: “patente” Rup per gestire bene i soldi pubblici

Appalti, Assorup: “patente” Rup per gestire bene i soldi pubblici

Video NewsAppalti, Assorup: "patente" Rup per gestire bene i soldi pubblici
Redazione-web
Di Redazione-web

Ricciardi: “Servono incentivi. Finora briciole, non si va avanti”

Roma, 10 ott. (askanews) – “Il messaggio che abbiamo lanciato è che il Rup fa bene – allo Stato, al mercato, ai cittadini – se lavora con gli strumenti adeguati. Se guardiamo ai dati dello scorso anno, il Parlamento avrebbe dovuto stanziare 5 miliardi e mezzo per gli incentivi, tra quelli premiali e quelli per la formazione, invece vediamo soltanto briciole e così non si può andare avanti”. Lo ha detto Daniele Ricciardi, presidente di Assorup, a margine del 3° Congresso nazionale dell’Associazione Nazionale Responsabili Unici del Progetto, svoltosi a Firenze.”I Rup gestiscono gli appalti nelle scuole, nella sanità, nei trasporti, hanno bisogno di essere formati e di essere competenti, per questo abbiamo proposto la patente del Rup, uno strumento che qualifica i Reponsabili unici del progetto e che consente quindi di gestire bene i soldi dei cittadini. La politica deve ormai ascoltare le istanze dei Rup italiani”, ha concluso.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.