Appalti, Carpinello: "La risoluzione europea va nella direzione giusta"
Presidente Unionsoa a Largo Chigi su Urania TV

Roma, 11 set. (askanews) – “Sono favorevole alle linee tracciate dalla risoluzione approvata ieri a Strasburgo perché introduce a livello europeo criteri condivisibili, molti dei quali, tra l’altro, già adottati nella normativa italiana. Innanzitutto viene rivisto il sistema del cosiddetto ‘massimo ribasso’. Si è intervenuti anche sulla revisione dei prezzi e sulla digitalizzazione, un tema, quest’ultimo, su cui la mia società, la Bentley Soa, è da anni molto sensibile. Infine, la qualificazione delle imprese. Questo principio lo sperimentiamo in Italia da 25 anni e ha portato molti benefici sul mercato”, lo ha detto Tiziana Carpinello, presidente Unionsoa, intervenuta a Largo Chigi, il format in onda su Urania Tv. “Le imprese chiedono semplificazione normativa non stratificata come oggi: una normativa snella e chiara e che duri nel tempo senza cambiare. E poi a mio avviso si dovrebbe migliorare sul criterio della digitalizzazione, la mia impressione è che nonostante i passi avanti già fatti, si possa fare di più per cavalcare meglio le ultime conquiste tecnologiche”.

