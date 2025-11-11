martedì, 11 Novembre , 25

‘Cuori’ terza stagione, c’è la data. Il regista: “Una serie vera fatta con garbo e rigore”

(Adnkronos) - Una "serie vera", realizzata con "garbo...

Una coppia si bacia a Barcellona e spunta… Messi

(Adnkronos) - 'Fuori onda' per Lionel Messi. Il...

Confindustria Nautica: chiarita disciplina su pacchetti turistici e locazione unità da diporto

(Adnkronos) - Il Ministero delle Infrastrutture e dei...

Italia, ultime due sfide per i Mondiali 2026: quando giocano gli azzurri

(Adnkronos) - Quando gioca l'Italia? La Nazionale azzurra...
appalti-pilotati-in-sicilia,-sequestrati-a-cuffaro-80-mila-euro-in-contanti
Appalti pilotati in Sicilia, sequestrati a Cuffaro 80 mila euro in contanti

Appalti pilotati in Sicilia, sequestrati a Cuffaro 80 mila euro in contanti

DALL'ITALIA E DAL MONDOAppalti pilotati in Sicilia, sequestrati a Cuffaro 80 mila euro in contanti
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Sequestrati a Salvatore Cuffaro dai carabinieri del Ros 80 mila euro in contanti nel giorno in cui sono state fatte le perquisizioni la scorsa settimana.  

Come si apprende, circa 40 mila euro sono stati rinvenuti dai militari nella cassaforte a casa a Palermo. L’altra metà nella tenuta di San Michele di Ganzaria nel Catanese. L’ex presidente della Regione siciliana, sul quale pende una richiesta di arresto per associazione a delinquere, turbativa d’asta e corruzione, nell’ambito di un’inchiesta della Procura su appalti pilotati, verrà interrogato venerdì dal gip.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.