Appello a Conte per confermare l’embargo sulla vendita delle armi all’Arabia Saudita

AGI – Un appello per la conferma del divieto di esportare armi ed esplosivi verso Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti è stato lanciato stamane dal Comitato riconversione Rwm al presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Nato nel 2017, il Comitato si batte per la riconversione della fabbrica di bombe Rwm (del gruppo tedesco Rheinmetall) di Domusnovas, nel Sud Sardegna, e chiede che lo stop sia esteso a tutti i sistemi d’arma. I contenuti della lettera per Palazzo Chigi sono stati anticipati stamane in una videoconferenza stampa dei portavoce del Comitato, Arnaldo Scarpa e Cinzia Guaita.

L’embargo era stato deciso nel luglio 2019,

